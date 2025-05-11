Жители Верхней Пышмы испугались звуков выстрелов

10 мая жители Верхней Пышмы услышали звуки стрельбы вблизи военно-патриотического парка «Патриот». Шум напугал многих горожан, некоторые стали выбегать на улицу и звонить в полицию. Об этом рассказал читатель «КП-Екатеринбург».
— Услышали выстрелы, они видимо доносились из парка [ «Патриот»]. Соседка выбежала на лестничную клетку, стала паниковать, звонить в полицию. Там ее успокоили, сказали, что в парке проводят мероприятие, — уточнил собеседник.
Как оказалось, парк «Патриот» в Верхней Пышме стал площадкой для масштабной исторической реконструкции, посвященной событиям Великой Отечественной войны.
Организаторы постарались над исторической достоверностью происходящего, поэтому многие горожане испугались, услышав реалистичные звуки стрельбы.
Правдоподобный грохот орудий, клубы дыма и слаженные действия «бойцов» создавали эффект полного погружения в события военных лет, уточнили в мэрии Верхней Пышмы.