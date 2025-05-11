Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодежь Беларусь торжественно присягнула гербу и флагу страны

Масштабная акция в честь дня государственных символов — герба, флага и гимна — проходит в центре белорусской столицы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Торжественная церемония принесения клятвы верности представителей молодежи государственным символам прошла в центре Минска на площади Площади Государственного флага.

Клятву произнесли представители молодежи из Минска и всех областей Беларуси.

«Клянемся в верности Государственному флагу, Государственному гербу и Государственному гимну Республики Беларусь и нашей Родине, которую они символизируют», — в частности, говорится в клятве.

Кроме того, собравшихся на площади людей с праздником государственных символов поздравил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Он зачитал поздравление от президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Национальные символы, вобрав в себя духовную силу народа, сберегают его ценности и смыслы, укрепляют единство и сподвигают на великие свершения», — сказано в поздравлении.

День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна отмечается в Беларуси ежегодно во второе воскресенье мая. В этом году праздник приходится на 11 мая.

В честь этого в центре Минска была организована масштабная акция, во время которой по проспекту Победителей пронесли Государственный флаг Республики Беларусь длиною в 500 метров.