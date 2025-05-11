Молодежь Беларусь торжественно присягнула гербу и флагу страны

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Торжественная церемония принесения клятвы верности представителей молодежи государственным символам прошла в центре Минска на площади Площади Государственного флага.
Клятву произнесли представители молодежи из Минска и всех областей Беларуси.
«Клянемся в верности Государственному флагу, Государственному гербу и Государственному гимну Республики Беларусь и нашей Родине, которую они символизируют», — в частности, говорится в клятве.
Кроме того, собравшихся на площади людей с праздником государственных символов поздравил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Он зачитал поздравление от президента Беларуси Александра Лукашенко.
«Национальные символы, вобрав в себя духовную силу народа, сберегают его ценности и смыслы, укрепляют единство и сподвигают на великие свершения», — сказано в поздравлении.
День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна отмечается в Беларуси ежегодно во второе воскресенье мая. В этом году праздник приходится на 11 мая.
В честь этого в центре Минска была организована масштабная акция, во время которой по проспекту Победителей пронесли Государственный флаг Республики Беларусь длиною в 500 метров.