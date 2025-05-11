Умерла петербургская журналистка Ирина Панкратова

«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире — она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой. Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжелым заболеванием. Это ужасно несправедливо. Спасибо всем, кто помогал. Светлая память Ире и соболезнования родным», — написала Елизавета Осетинская (внесена в перечень иноагентов) на своей странице в Facebook (деятельность платформы признана экстремистской и запрещена в РФ).