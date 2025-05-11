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Умерла петербургская журналистка Ирина Панкратова

Специальный корреспондент The Bell (внесено в реестр иностранных агентов) Ирина Панкратова скончалась в возрасте 38 лет. Об этом в своих соцсетях сообщила основательница издания Елизавета Осетинская (также признана иноагентом).

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире — она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой. Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжелым заболеванием. Это ужасно несправедливо. Спасибо всем, кто помогал. Светлая память Ире и соболезнования родным», — написала Елизавета Осетинская (внесена в перечень иноагентов) на своей странице в Facebook (деятельность платформы признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ирина Панкратова работала в The Bell (СМИ признано иноагентом) с 2019 года, до этого она также сотрудничала с такими изданиями, как «Деловой Петербург» и РБК. Госпожа Панкратова занималась расследовательской журналистикой, не раз становилась лауреатом премии «Редколлегия» и других престижных профессиональных наград.