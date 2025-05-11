Скончался бывший глава Калачинского района Омской области Петр Черепов

Петр Черепов родился 22 июля 1953 года в деревне Петропавловка Новосибирской области. После окончания Омского педагогического института начал трудовой путь в системе образования, работая директором сельских школ. В дальнейшем посвятил себя общественной и административной работе, пройдя путь от секретаря парткома до руководящих должностей в Калачинском районе.