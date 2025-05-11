Скончался бывший глава Калачинского района Омской области Петр Черепов

Об этом в воскресенье, 11 мая 2025 года, сообщает сообщество «Газета “Сибиряк” в соцсети “Вконтакте”.
Петр Черепов родился 22 июля 1953 года в деревне Петропавловка Новосибирской области. После окончания Омского педагогического института начал трудовой путь в системе образования, работая директором сельских школ. В дальнейшем посвятил себя общественной и административной работе, пройдя путь от секретаря парткома до руководящих должностей в Калачинском районе.
С 1991 по 2004 год он занимал должность заместителя председателя Калачинского горисполкома, а с 2004 по 2010 год возглавлял Калачинский муниципальный район. За многолетний добросовестный труд был удостоен знака «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Прощание с Петром Александровичем состоится 12 мая с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале по адресу: город Калачинск, ул. Черепанова, 77.