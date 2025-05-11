Для школ Прикамья закупят манекены с имитаторами ранений

Как указано в техническом задании, подрядчик должен поставить 141 тренажер-манекен взрослого человека для оказания первой помощи (сердечно-легочная реанимация) и 141 имитатор ранений и поражений. Тренажер-манекен представляет собой имитацию полноростового взрослого пострадавшего, позволяющую обучаться выполнению непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких, наложения повязок и шин и т. п. Имитатор ранений и поражений представляет собой комплект съемных травм для установки на манекены.