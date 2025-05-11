Минтруда сказало, кому в Беларуси положена бесплатная няня 20−40 часов в неделю

Бесплатную услугу няни для ребенка министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко в эфире передачи «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» назвала одной из самых востребованных в социальной поддержке семей.
По ее словам, недавно были скорректированы нормы предоставления услуг няни для семей с двумя детьми инвалидами. Такие семьи могут рассчитывать, что на протяжении 40 часов в неделю няня поможет им в уходе.
«Еще эта услуга предоставляется, если в семье двойня», — подчеркнула министр и отметила, что если бесплатных часов няни для семьи мало, то можно воспользоваться этой услугой на платной основе по государственным расценкам.
В Минтруда и соцзащиты пояснили, что с 1 июля 2024 года в Беларуси была усилена соцподдержка семей, воспитывающих двоих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, которые получают образование на дому. Для этих семей в два раза, с 20 до 40 часов в неделю, увеличен норматив оказания услуги почасового ухода за детьми или услуги няни.
Но оговорено условие занятости трудоспособного отца в полной семье при оказании услуги няни.
Так, если отец в такой семье является не занятым в экономике на дату обращения за услугой няни и не работал шесть и более месяцев в общей сложности за последний год, то услуга няни оказывается платно по регулируемым ценам.
Кроме того, услугу бесплатной няни может получить семья с ребенком-инвалидом (до 20 часов в неделю до достижения ребенком возраста 18 лет); семья с двойней (до 20 часов в неделю до достижения детьми возраста трех лет); семья с тройней и более (до 40 часов в неделю до достижения детьми возраста трех лет); семья, где оба родителя, либо один родитель, если семья неполная, являются инвалидами I или II группы (до 20 часов в неделю до шестилетнего возраста ребенка).
В таких семьях няни работают по будням.
Кроме того, министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко отметила, что семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут на 56 дней в году получить такую услугу как социальная передышка.
«В наших социальных пансионатах они могут оставить ребенка, которому будет оказываться весь спектр социальных услуг. А родителям самим такой кратковременный отпуск», — подчеркнула министр.
По словам Наталии Павлюченко, в некоторых социальных пансионатах Беларуси есть услуга дневного присмотра за ребенком с ограниченными возможностями.
Министр отметила, что эти услуги востребованы, за 2024 год по каждой из них рост плюс 30%.