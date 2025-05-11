Минтруда сказало, кому в Беларуси положена бесплатная няня 20−40 часов в неделю

Кроме того, услугу бесплатной няни может получить семья с ребенком-инвалидом (до 20 часов в неделю до достижения ребенком возраста 18 лет); семья с двойней (до 20 часов в неделю до достижения детьми возраста трех лет); семья с тройней и более (до 40 часов в неделю до достижения детьми возраста трех лет); семья, где оба родителя, либо один родитель, если семья неполная, являются инвалидами I или II группы (до 20 часов в неделю до шестилетнего возраста ребенка).