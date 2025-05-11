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В Омске дорожные камеры начали более пристально следить за водителями

Один из нарушителей нарвался на штраф уже 10 раз.

Источник: Om1 Омск

На дорогах Омской области снова начали работать передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД. С апреля на опасных участках трасс федерального и регионального значения установили 22 такие камеры — они работают круглосуточно.

Теперь техника фиксирует не только превышение скорости, но и отсутствие ремня безопасности, а также использование телефона за рулём. Как сообщают в ведомстве, «письма счастья» уже получили более 5 тысяч водителей — большинство из-за превышения скорости.

Один из рекордсменов — водитель «Тойоты Камри», которого камеры «поймали» 10 раз. Общая сумма штрафов за его лихачество превысила 20 тысяч рублей.

ГИБДД напоминает: превышение скорости — одна из главных причин аварий на дорогах, а последствия могут быть фатальными.