В Омске дорожные камеры начали более пристально следить за водителями

На дорогах Омской области снова начали работать передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД. С апреля на опасных участках трасс федерального и регионального значения установили 22 такие камеры — они работают круглосуточно.
Теперь техника фиксирует не только превышение скорости, но и отсутствие ремня безопасности, а также использование телефона за рулём. Как сообщают в ведомстве, «письма счастья» уже получили более 5 тысяч водителей — большинство из-за превышения скорости.
Один из рекордсменов — водитель «Тойоты Камри», которого камеры «поймали» 10 раз. Общая сумма штрафов за его лихачество превысила 20 тысяч рублей.
ГИБДД напоминает: превышение скорости — одна из главных причин аварий на дорогах, а последствия могут быть фатальными.