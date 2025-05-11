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До 200 тыс рублей предлагают фармацевтам в Новосибирске

Вилка зарплат работников аптечных пунктов зависит от должности, опыта и квалификации.

Источник: Freepik

Заработную плату до 205 тыс. рублей предлагают заведующим аптек в Новосибирске. Это следует из статистических данных портала SuperJob за апрель текущего года.

Вилка зарплат работников аптечных пунктов зависит от должности, опыта и квалификации. Специалисты со средним фармацевтическим образованием и небольшим стажем работы могут рассчитывать на ежемесячный доход до 75 тыс. рублей.

Заместителям заведующих и начинающим руководителям предлагают зарплату в 75−85 тыс. рублей. Специалисты с высшим образованием и опытом управления могут получать до 205 тыс. рублей.

По сведениям портала, работу фармацевтом чаще всего ищут женщины 40+ с соответствующим высшим образованием.

Опубликован майский топ-7 доходных вакансий в Новосибирске. На первом месте по уровню заработной платы оказалась должность официанта, на последнем месте рейтинга находится вакансия флориста с зарплатой до 100 тысяч рублей.