До 200 тыс рублей предлагают фармацевтам в Новосибирске

Заработную плату до 205 тыс. рублей предлагают заведующим аптек в Новосибирске. Это следует из статистических данных портала SuperJob за апрель текущего года.
Вилка зарплат работников аптечных пунктов зависит от должности, опыта и квалификации. Специалисты со средним фармацевтическим образованием и небольшим стажем работы могут рассчитывать на ежемесячный доход до 75 тыс. рублей.
Заместителям заведующих и начинающим руководителям предлагают зарплату в 75−85 тыс. рублей. Специалисты с высшим образованием и опытом управления могут получать до 205 тыс. рублей.
По сведениям портала, работу фармацевтом чаще всего ищут женщины 40+ с соответствующим высшим образованием.
Опубликован майский топ-7 доходных вакансий в Новосибирске. На первом месте по уровню заработной платы оказалась должность официанта, на последнем месте рейтинга находится вакансия флориста с зарплатой до 100 тысяч рублей.