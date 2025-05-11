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Полицейские рассказали, жители каких районов Новосибирска чаще всего курят в неположенных местах

«РБК-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области подсчитал, что за прошлый год сбор штрафов за курение в неположенном месте вырос более чем на 10%. И самым «курящим» районом Новосибирска, по словам правоохранителей, оказался Ленинский.

Источник: Reuters

Речь идет о ст. 6.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Нарушение ФЗ предусматривает штрафы для граждан в размере от 500 ₽ до 1,5 тысяч рублей.

Если курильщик попадается на детской площадке, сумма штрафа растет до 2−3 тысяч рублей. Если были выявлены и нарушения правил пожарной безопасности, то штраф может вырасти до 15 тысяч.

Всего сотрудники полиции составили 194 протокола об административных правонарушениях за курение в неположенном месте. 43 из них — в Ленинском районе, 13 — в Октябрьском, 12 — в Железнодорожном, 11 — в Дзержинском.

По области больше всего штрафов было выписано в Доволенском районе — 29 протоколов.