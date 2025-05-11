Полицейские рассказали, жители каких районов Новосибирска чаще всего курят в неположенных местах

«РБК-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области подсчитал, что за прошлый год сбор штрафов за курение в неположенном месте вырос более чем на 10%. И самым «курящим» районом Новосибирска, по словам правоохранителей, оказался Ленинский.