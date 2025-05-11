На дороге Агидель-Аша в аварии с участием лося разбился насмерть пассажир иномарки

Вчера поздно вечером, 10 мая, в башкирском городе Агидель в ДТП погибло дикое животное. Об этом сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Авария произошла на шестом километре дороги Агидель-Аша. Согласно предварительным данным, 29-летний парень за рулем Opel Insignia сбил внезапно вышедшего на проезжую часть лося, после машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате происшествия пассажир иномарки скончался до приезда скорой, водитель и второй пассажир госпитализированы.
— Животное погибло. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия, — заявил глава ГАИ Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.