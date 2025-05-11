На дороге Агидель-Аша в аварии с участием лося разбился насмерть пассажир иномарки

Авария произошла на шестом километре дороги Агидель-Аша. Согласно предварительным данным, 29-летний парень за рулем Opel Insignia сбил внезапно вышедшего на проезжую часть лося, после машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате происшествия пассажир иномарки скончался до приезда скорой, водитель и второй пассажир госпитализированы.