Госпредприятие «Минсктранс» в своем официальном телеграм-канале сообщило об изменении в маршрутах движения сразу пяти автобусных маршрутов белорусской столицы. Речь идет об автобусах № 88с, № 98с, № 108, № 148с и № 164. Их движение на участке от остановочного пункта «10-я больница» с 10 мая организовано по улицам Уборевича, Ташкентской, Машиностроителей и далее по маршрутам в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Голодеда» по улице Уборевича в направлении улицы Ташкентской, остановки «Автобусный парк № 6» по улице Машиностроителей в направлении улицы Крупской. Изменения в маршрутах носит временный характер, причина — реконструкция моста через реку Свислочь по улице Голодеда. Планируется, что все работы там будут завершены к 13 декабря 2025 года. Ранее мы писали о том, что танковый снаряд нашли в Минске около Цнянского водохранилища (читать далее вот тут).