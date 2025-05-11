Новосибирские эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки уже летом

Понизить уровень ставки ЦБ РФ может уже в июне-июле текущего года, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на сибирских аналитиков. При этом вполне вероятно, что регулятор может сделать пробное смягчение, чтобы посмотреть, как это отразится на ситуации в экономике страны.