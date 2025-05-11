Новосибирские эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки уже летом

Ключевая ставка в России замедлила свой рост. В конце прошлого месяца Центральный Банк в четвертый раз подряд сохранил ее на уровне в 21%. По мнению новосибирских экспертов, ключевая ставка в обозримом будущем расти не будет.
Понизить уровень ставки ЦБ РФ может уже в июне-июле текущего года, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на сибирских аналитиков. При этом вполне вероятно, что регулятор может сделать пробное смягчение, чтобы посмотреть, как это отразится на ситуации в экономике страны.
Специалисты полагают, что к концу года ключевая ставка может снизиться до 16%. Мнение новосибирских экспертов разделяют российские экономисты, опрошенные порталом «Известия». Большинство полагает, что к смягчению денежно-кредитной политики Центробанк приступит через одно заседание — 25 июля. К концу года аналитики прогнозируют снижение ставки до уровня 16−19%.
Напомним, на рекордной отметке в 21% ключевая ставка держится уже на протяжении полугода.