Большая часть Владивостока с понедельника останется без горячей воды

С понедельника, 12 мая, сотни домов в Первореченском, Ленинском и Первомайском районах Владивостока останутся без централизованного горячего водоснабжения. Причина — начало гидравлических испытаний на сетях.
Как сообщает пресс-служба АО «ДГК», в течение ближайшей недели работы затронут районы, в которые горячая вода поступает от ТЭЦ «Восточная». Полный список отключений можно посмотреть на официальном сайте компании.
Цель испытаний — выявить слабые участки на теплосетях после завершения осенне-зимнего отопительного сезона и оперативно произвести ремонт.
В этом году испытания проводятся в несколько этапов. До 26 мая проверят абонентов ТЭЦ-2. В июне без горячей воды будет Советский и часть Первореченского районов, где вода поступает от котельных «Северная» и «Вторая Речка».
После проверят и другие районы.
«Каждый этап испытаний продлится от 8 до 15 суток. При этом, если будут выявлены дефекты, восстановление горячего водоснабжения может затянуться», — сообщает пресс-служба АО «ДГК».
Добавим, что отопительный сезон в этом году во Владивостоке официально был завершен 8 мая.