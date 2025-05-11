Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большая часть Владивостока с понедельника останется без горячей воды

В городе начинаются гидравлические испытания.

Источник: Аргументы и факты

С понедельника, 12 мая, сотни домов в Первореченском, Ленинском и Первомайском районах Владивостока останутся без централизованного горячего водоснабжения. Причина — начало гидравлических испытаний на сетях.

Как сообщает пресс-служба АО «ДГК», в течение ближайшей недели работы затронут районы, в которые горячая вода поступает от ТЭЦ «Восточная». Полный список отключений можно посмотреть на официальном сайте компании.

Цель испытаний — выявить слабые участки на теплосетях после завершения осенне-зимнего отопительного сезона и оперативно произвести ремонт.

В этом году испытания проводятся в несколько этапов. До 26 мая проверят абонентов ТЭЦ-2. В июне без горячей воды будет Советский и часть Первореченского районов, где вода поступает от котельных «Северная» и «Вторая Речка».

После проверят и другие районы.

«Каждый этап испытаний продлится от 8 до 15 суток. При этом, если будут выявлены дефекты, восстановление горячего водоснабжения может затянуться», — сообщает пресс-служба АО «ДГК».

Добавим, что отопительный сезон в этом году во Владивостоке официально был завершен 8 мая.