В двух районах Омска открывают филиалы Центра крови

Филиалы организованы на базе оснащенных отделений переливания крови Клинического онкологического диспансера (филиал «Амурский») и больницы скорой медицинской помощи № 1 (филиал «Левобережный»). Медицинский персонал этих отделений, состоящий из 17 медработников, уже прошел переобучение и готов исполнять обязанности уже как сотрудники Центра крови.
Уже 12 мая заработает филиал «Амурский» по адресу: ул. Завертяева, д. 9, корпус 1. С 14 мая начнет принимать доноров филиал «Левобережный» по адресу: ул. Перелета, д. 9.
Забор крови и ее компонентов будет проводиться ежедневно, с понедельника по пятницу, в привычные часы с 8:00 до 11:00. Рассчитываем, что каждый из новых филиалов ежедневно будет принимать не менее 25 доноров.
Новые филиалы дают возможность донорам сдавать кровь вблизи проживания или работы, что экономит время, а службе крови — сохранить число кадровых доноров.
Сейчас в Омской области функции по заготовке, переработке и обеспечению компонентами крови медицинских организаций региона выполняют три филиала Центра крови в Омске и два — в области.