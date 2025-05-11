Министр труда и соцзащиты рассказала о новой соцуслуге персонального ассистента

Мы писали, что Минтруда и Минздрав предлагают дать возможность родителям сделать бесплатно не одну, а две попытки ЭКО (здесь подробнее). А еще Минтруда прорабатывает вопрос выплаты 100% пособия работающим мамам в декрете (все подробности здесь).