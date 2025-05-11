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Министр труда и соцзащиты рассказала о новой соцуслуге персонального ассистента

Министр труда и социальной защиты Павлюченко сказала о популярности услуги персонального ассистента у ее получателей и соискателей.

Источник: Комсомольская правда

В рамках профессии социального работника у молодых популярно новое направление, которое реализуется в Беларуси, — персональный ассистент. Об этом в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.

По ее словам, эта услуга очень востребована, она набирает обороты.

Эта услуга сродни направлению волонтерского движения, только с получением заработной платы, отметила Наталия Павлюченко.

Персональный ассистент — это помощник человека с инвалидностью. Он решает его бытовые проблемы, восполняет определенный дефицит общения.

Таких специалистов сейчас готовят в колледжах, отметила министр.

Напомним, что услуга персонального ассистента — это комплексная помощь людям с инвалидностью в коммуникации, участии в жизни общества, решении широкого спектра повседневных задач реализуется в Беларуси с 2023 года.

По информации Минтруда и соцзащиты, эта услуга предусматривает от 20 до 60 часов сопровождения и комплексно учитывает индивидуальные потребности человека. К примеру, человека с ограниченными способностями персональный ассистент сопровождает в поликлинику, службу занятости, поможет с составлением резюме, оформлением документов.

Кстати, Минтруда сказало, кому в Беларуси положена бесплатная няня 20−40 часов в неделю.

Мы писали, что Минтруда и Минздрав предлагают дать возможность родителям сделать бесплатно не одну, а две попытки ЭКО (здесь подробнее). А еще Минтруда прорабатывает вопрос выплаты 100% пособия работающим мамам в декрете (все подробности здесь).