Министр труда и соцзащиты рассказала о новой соцуслуге персонального ассистента

В рамках профессии социального работника у молодых популярно новое направление, которое реализуется в Беларуси, — персональный ассистент. Об этом в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.
По ее словам, эта услуга очень востребована, она набирает обороты.
Эта услуга сродни направлению волонтерского движения, только с получением заработной платы, отметила Наталия Павлюченко.
Персональный ассистент — это помощник человека с инвалидностью. Он решает его бытовые проблемы, восполняет определенный дефицит общения.
Таких специалистов сейчас готовят в колледжах, отметила министр.
Напомним, что услуга персонального ассистента — это комплексная помощь людям с инвалидностью в коммуникации, участии в жизни общества, решении широкого спектра повседневных задач реализуется в Беларуси с 2023 года.
По информации Минтруда и соцзащиты, эта услуга предусматривает от 20 до 60 часов сопровождения и комплексно учитывает индивидуальные потребности человека. К примеру, человека с ограниченными способностями персональный ассистент сопровождает в поликлинику, службу занятости, поможет с составлением резюме, оформлением документов.
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