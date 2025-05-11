Под Омском защитили от пожаров геоглиф в честь 80-летия Победы

Как сообщили в Главном управлении лесного хозяйства, специалисты проложили вокруг геоглифа специальные минерализованные полосы, удалив травяной покров до минерального слоя почвы. При производстве работ использовался трактор и борона. Эти защитные полосы помогут защитить посадки от низовых пожаров. Также сотрудники лесхоза ведут мониторинг посадок.