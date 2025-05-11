Между Сочи и Мариуполем запустили новый автобусный рейс. Об этом сообщила пресс-служба администрации Амвросиевского муниципального округа.
Новый маршрут проходит через Ростов-на-Дону и Туапсе, что позволяет пассажирам сделать пересадки или выйти в крупных транспортных узлах. Автобусы отправляются из Мариуполя каждую пятницу в 11:30, а из Сочи — по воскресеньям в 15:35.
Стоимость билета на маршрут начинается от 6500 рублей. Путешествие занимает почти сутки, что может быть утомительно для пассажиров, особенно на участках дороги с сочинским серпантином. Тем не менее, новый рейс значительно упрощает транспортное сообщение между регионами.