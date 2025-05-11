В 2025 году новосибирцы стали массово скупать подержанные японские авто

В первом квартале 2025 года жители Новосибирской области массово стали приобретать подержанные седаны, особенно японского производства. Спрос на них вырос на 30% по сравнению с предыдущим кварталом. Как сообщили РБК Новосибирск в пресс-службе «Авто.ру Бизнес», средняя цена таких автомобилей увеличилась на 2,4%, превысив 1,3 млн рублей, тогда как российские седаны, несмотря на рост спроса на 61,8%, подешевели на 6% до 768,9 тыс. рублей.
«Резкий рост цен на немецкие седаны — почти на 65% — привёл к снижению спроса на них на 3%, что объясняется их недоступностью для большинства покупателей», — прокомментировал директор сектора регионального развития «Восток» «Авто.ру Бизнес» Вадим Маньков.
Наибольшее падение интереса зафиксировано к французским автомобилям. Спрос упал более чем на 70% при снижении цен на 16,7%, тогда как корейские седаны подорожали на 2,5% (до 1,3 млн рублей), несмотря на сокращение спроса на 34%. Китайские и шведские модели показали устойчивый спрос при средней цене 1,6 млн и 760 тыс. рублей соответственно. Эксперты связывают изменения на рынке с перераспределением потребительских предпочтений и колебаниями ценовой доступности разных марок.