В 2025 году новосибирцы стали массово скупать подержанные японские авто

Наибольшее падение интереса зафиксировано к французским автомобилям. Спрос упал более чем на 70% при снижении цен на 16,7%, тогда как корейские седаны подорожали на 2,5% (до 1,3 млн рублей), несмотря на сокращение спроса на 34%. Китайские и шведские модели показали устойчивый спрос при средней цене 1,6 млн и 760 тыс. рублей соответственно. Эксперты связывают изменения на рынке с перераспределением потребительских предпочтений и колебаниями ценовой доступности разных марок.