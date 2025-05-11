С начала июня: введут ли налог на все переводы по карте

На это обратил внимание налоговый эксперт Александр Горелкин, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, такие заявления являются необоснованными слухами. Новых налогов на переводы между физическими лицами не вводили и не планируют вводить, подчеркнул эксперт. Вместе с тем он отметил, что существуют определённые ситуации, когда ФНС вправе облагать налогами денежные переводы на карту.
Например, это касается регулярных крупных переводов от одного человека другому, которые могут рассматриваться как доход. Также под внимание попадают переводы, явно превышающие официально декларируемые доходы получателя, а также операции, имеющие признаки предпринимательской деятельности, уточняет портал «Главбух».
Эксперт добавил, что с 1 июня 2025 года вступят в силу изменения в налоговом администрировании, направленные в первую очередь на защиту граждан от неправомерных списаний с банковских карт.
В частности, при снятии наличных через банкомат финансовая организация будет обязана проверять признаки несанкционированного снятия средств. Если такие признаки обнаружатся, банк ограничит выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов и сразу же уведомит клиента о причинах ограничения.
«Паниковать не стоит — массового взимания налогов с денежных переводов между обычными гражданами не предвидится», — резюмировал Горелкин.