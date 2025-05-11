С начала июня: введут ли налог на все переводы по карте

По его словам, такие заявления являются необоснованными слухами. Новых налогов на переводы между физическими лицами не вводили и не планируют вводить, подчеркнул эксперт. Вместе с тем он отметил, что существуют определённые ситуации, когда ФНС вправе облагать налогами денежные переводы на карту.