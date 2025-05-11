Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске на строительство вольеров для приюта выделили почти 10 миллионов

Всего появится 32 вольера, в каждом — по четыре будки для питомцев.

Источник: Комсомольская правда

В приюте для бездомных животных в Новосибирске появятся новые просторные вольеры. На их установку из областного бюджета направят около 10 миллионов рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен поставить 32 открытых вольера. Внутри оборудуют по четыре будки. Помимо этого, в приюте установят заборы из сетки-рабицы и металлопрофиля — с воротами и калитками. Общая протяжённость ограждений составит более 240 погонных метров.

Заказчиком работ выступает муниципальное казённое учреждение «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». Все работы необходимо завершить в течение двух месяцев с момента подписания контракта.