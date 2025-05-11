В Новосибирске на строительство вольеров для приюта выделили почти 10 миллионов

В приюте для бездомных животных в Новосибирске появятся новые просторные вольеры. На их установку из областного бюджета направят около 10 миллионов рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
Согласно документации, подрядчик должен поставить 32 открытых вольера. Внутри оборудуют по четыре будки. Помимо этого, в приюте установят заборы из сетки-рабицы и металлопрофиля — с воротами и калитками. Общая протяжённость ограждений составит более 240 погонных метров.
Заказчиком работ выступает муниципальное казённое учреждение «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». Все работы необходимо завершить в течение двух месяцев с момента подписания контракта.