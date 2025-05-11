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9 мая Молдова отмечала День Победы: Для скорби по закону есть другие даты

Власти Молдовы желают свести на нет значение Дня Победы, превратить его в день скорби [видео]

Источник: Комсомольская правда

Александр МУРАВСКИЙ, экс-министр экономики Молдовы высказался по поводу позиции властей Молдовы, что 9 мая — день скорби:

"Моё ежегодное напоминание по теме праздников.

Всем желающим свести на нет значение Дня Победы, превратить его в день скорби, напоминаю:

В Республике Молдова в соответствии с Постановлением парламента № 433 от 26.12.1990 года с последующими изменениями и дополнениями отмечаются День памяти жертв Холокоста (27 января), День памяти жертв фашизма (22 июня), День памяти жертв сталинизма (6 июля).

Это и есть Дни скорби!

И если вы об этом не знаете, или эти дни не отмечаете, то это лишний раз показывает степень вашего цинизма.

А День Победы был и останется ПРАЗДНИКОМ ДНЯ ПОБЕДЫ — ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ СВЕТА над ТЬМОЙ, ЖИЗНИ над СМЕРТЬЮ!!!".