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Аэропорт Шахрисабза после капремонта впервые принял среднемагистральный самолет

Ранее воздушная гавань могла принимать лишь небольшие самолеты.

Источник: Пресс-служба Uzbekistan Airports

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Аэропорт «Шахрисабз» после капитального ремонта впервые принял среднемагистральный самолет, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

Ранее рейсы в Шахрисабз выполняли на самолетах Let L-410, имеющих небольшую вместимость. Благодаря капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежной дорожки, аэродром Шахрисабза получил возможность принимать среднемагистральные воздушные суда, что способствует увеличению пассажиропотока в туристический город.

Первым среднемагистральным воздушным судном стал ATR-72 авиакомпании Silk Avia, прибывший из Ташкента.

«Региональный аэропорт Шахрисабза принял первый рейс авиакомпании Silk Avia, совершенный на воздушном судне ATR 72−600 по маршруту Ташкент — Шахрисабз. По традиции, самолет встретили водной аркой, а экипаж цветами», — говорится в сообщении.

Перевозчик с 18 мая запустит регулярные рейсы из Ташкента в Шахрисабз на этих самолетах. Их будут выполнять четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.