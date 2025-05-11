Аэропорт Шахрисабза после капремонта впервые принял среднемагистральный самолет

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Аэропорт «Шахрисабз» после капитального ремонта впервые принял среднемагистральный самолет, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
Ранее рейсы в Шахрисабз выполняли на самолетах Let L-410, имеющих небольшую вместимость. Благодаря капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежной дорожки, аэродром Шахрисабза получил возможность принимать среднемагистральные воздушные суда, что способствует увеличению пассажиропотока в туристический город.
Первым среднемагистральным воздушным судном стал ATR-72 авиакомпании Silk Avia, прибывший из Ташкента.
«Региональный аэропорт Шахрисабза принял первый рейс авиакомпании Silk Avia, совершенный на воздушном судне ATR 72−600 по маршруту Ташкент — Шахрисабз. По традиции, самолет встретили водной аркой, а экипаж цветами», — говорится в сообщении.
Перевозчик с 18 мая запустит регулярные рейсы из Ташкента в Шахрисабз на этих самолетах. Их будут выполнять четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.