В Красноярске мужчина погиб под колесами электропоезда

В КрасЖД напоминают, что на железной дороге необходимо быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Переходить пути перед приближающимся поездом запрещено, даже если состав еще далеко. Нужно учитывать, что поезд нельзя остановить мгновенно.