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В Красноярске мужчина погиб под колесами электропоезда

На правобережье Красноярска 39-летний мужчина попал под колеса электропоезда и погиб.

Источник: Reuters

Об этом рассказали в транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел на железнодорожной станции «Первомайская» в Свердловском районе краевого центра. Согласно предварительным данным, красноярец пересекал пути в неположенном месте. Машинист электропоезда заметил пешехода, он подал мужчине звуковой и световой сигналы, а также применил экстренное торможение. Но избежать трагедии не удалось.

39-летний красноярец скончался на месте от полученных травм. Следственный комитет на транспорте проводит проверку по факту произошедшего.

В КрасЖД напоминают, что на железной дороге необходимо быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Переходить пути перед приближающимся поездом запрещено, даже если состав еще далеко. Нужно учитывать, что поезд нельзя остановить мгновенно.