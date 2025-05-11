В Красноярске мужчина погиб под колесами электропоезда

Об этом рассказали в транспортной полиции Сибири.
Инцидент произошел на железнодорожной станции «Первомайская» в Свердловском районе краевого центра. Согласно предварительным данным, красноярец пересекал пути в неположенном месте. Машинист электропоезда заметил пешехода, он подал мужчине звуковой и световой сигналы, а также применил экстренное торможение. Но избежать трагедии не удалось.
39-летний красноярец скончался на месте от полученных травм. Следственный комитет на транспорте проводит проверку по факту произошедшего.
В КрасЖД напоминают, что на железной дороге необходимо быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Переходить пути перед приближающимся поездом запрещено, даже если состав еще далеко. Нужно учитывать, что поезд нельзя остановить мгновенно.