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В парке Победы в Самаре восстановили мемориальный комплекс

В Самаре хотят отремонтировать фонтаны в парке Победы.

Источник: телеграм-канал Ивана Носкова

В Самаре восстановили мемориальный комплекс в парке Победы. О завершении работ в своем телеграм-канале мэр Иван Носков. Помимо восстановления мемориального комплекса с именами ветеранов Великой Отечественной войны, в парке также установили скамейки, уложили новую плитку и высадили цветы.

— Проверил выполненные работы, есть ряд замечаний, которые подрядчик оперативно исправит, — отметил Иван Носков.

Также глава города пообещал, что в парке Победы приведут в порядок фонтаны. Проект их реконструкции будут обсуждать с Советом ветеранов.

Продолжатся работы и на искусственном водоеме. Ранее его уже заполнили водой. В будущем здесь планируют сделать гидроизоляцию, провести центральное водоснабжение, благоустроить территорию вокруг. Иван Носков поручил предусмотреть средства на этого в бюджете города.