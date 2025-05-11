В парке Победы в Самаре восстановили мемориальный комплекс

В Самаре восстановили мемориальный комплекс в парке Победы. О завершении работ в своем телеграм-канале мэр Иван Носков. Помимо восстановления мемориального комплекса с именами ветеранов Великой Отечественной войны, в парке также установили скамейки, уложили новую плитку и высадили цветы.
— Проверил выполненные работы, есть ряд замечаний, которые подрядчик оперативно исправит, — отметил Иван Носков.
Также глава города пообещал, что в парке Победы приведут в порядок фонтаны. Проект их реконструкции будут обсуждать с Советом ветеранов.
Продолжатся работы и на искусственном водоеме. Ранее его уже заполнили водой. В будущем здесь планируют сделать гидроизоляцию, провести центральное водоснабжение, благоустроить территорию вокруг. Иван Носков поручил предусмотреть средства на этого в бюджете города.