В парке Победы в Самаре восстановили мемориальный комплекс

Продолжатся работы и на искусственном водоеме. Ранее его уже заполнили водой. В будущем здесь планируют сделать гидроизоляцию, провести центральное водоснабжение, благоустроить территорию вокруг. Иван Носков поручил предусмотреть средства на этого в бюджете города.