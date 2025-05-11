В Ростовской области на трассе в ДТП погиб человек, трое ранены

Утром 11 мая на подъезде к поселку Вершинный Семикаракорского района со стороны автодороги «Ростов-Волгодонск» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и трое получили травмы.
По предварительным данным Госавтоинспекции, в 06:50 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в оросительный канал.
В аварии пострадали сам водитель, а также его пассажиры — 44-летняя женщина и 40-летний мужчина. Все они получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Еще один пассажир — 59-летний мужчина — погиб на месте до приезда медиков.
Сотрудники ГАИ проводят проверку для установления всех обстоятельств ДТП.
— Помните, что от ваших действий на дороге зависят не только ваши жизнь и здоровье, но и безопасность других участников движения, — предупредили в ведомстве.
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