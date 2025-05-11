В Ростовской области на трассе в ДТП погиб человек, трое ранены

В аварии пострадали сам водитель, а также его пассажиры — 44-летняя женщина и 40-летний мужчина. Все они получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Еще один пассажир — 59-летний мужчина — погиб на месте до приезда медиков.