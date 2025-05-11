Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минлесхоз Беларуси с поличным поймал поджигателя леса в Лельчицком районе

В Лельчицком лесхозе с поличным поймали поджигателя леса.

Источник: Комсомольская правда

В официальном телеграм-канале Министерства лесного хозяйства Беларуси сообщили о том, что работники Лельчицкого района с поличным поймали предполагаемого поджигателя леса.

«Накануне благодаря слаженной работе и оперативной реакции на задымление в лесном фонде работникам Лельчицкого лесхоза удалось противостоять пожару, который мог развиться до чрезвычайной ситуации», — говорится в официальном сообщении ведомства.

На место были вызваны правоохранители, в отношении фигуранта уже начат административный процесс. О мотивах его действий пока не сообщается.

С начала пожароопасного сезона в лесхозах отрасли произошло порядка пяти сотен лесных пожаров, их общая площадь — 1145 гектаров.