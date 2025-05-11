Минлесхоз Беларуси с поличным поймал поджигателя леса в Лельчицком районе

В официальном телеграм-канале Министерства лесного хозяйства Беларуси сообщили о том, что работники Лельчицкого района с поличным поймали предполагаемого поджигателя леса.
«Накануне благодаря слаженной работе и оперативной реакции на задымление в лесном фонде работникам Лельчицкого лесхоза удалось противостоять пожару, который мог развиться до чрезвычайной ситуации», — говорится в официальном сообщении ведомства.
На место были вызваны правоохранители, в отношении фигуранта уже начат административный процесс. О мотивах его действий пока не сообщается.
С начала пожароопасного сезона в лесхозах отрасли произошло порядка пяти сотен лесных пожаров, их общая площадь — 1145 гектаров.