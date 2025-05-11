Во Владивостоке передали научное судно Российско-вьетнамскому тропическому центру

«Сегодня в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Вьетнамом мы передаем нашему совместному тропическому центру научно-исследовательское судно “Профессор Гагаринский”. Это позволит российским и вьетнамским ученым вместе работать для изучения тропических морей. По международной практике суда, которые передаются другим государствам, меняют свое название. Имя профессора Гагаринского будет сохранено. Через несколько дней судно отправится в плавание и прибудет во вьетнамский порт Хайфон», — обозначил в своей вступительной речи заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский.