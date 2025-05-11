Во Владивостоке передали научное судно Российско-вьетнамскому тропическому центру

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации торжественно передало научно-исследовательское судно (НИС) «Профессор Гагаринский» совместному Российско-вьетнамскому тропическому научно-исследовательскому и технологическому центру, передает корреспондент ТАСС.
«Сегодня в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Вьетнамом мы передаем нашему совместному тропическому центру научно-исследовательское судно “Профессор Гагаринский”. Это позволит российским и вьетнамским ученым вместе работать для изучения тропических морей. По международной практике суда, которые передаются другим государствам, меняют свое название. Имя профессора Гагаринского будет сохранено. Через несколько дней судно отправится в плавание и прибудет во вьетнамский порт Хайфон», — обозначил в своей вступительной речи заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский.
Также с приветственными речами выступил заместитель министра обороны Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Суан Тиена, обозначив важность передачи научно-исследовательского судна тропическому центру в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На открытии церемонии зачитали приветственное послание заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.
«В этом году наши страны отмечают знаковую дату — 75 лет со дня установления дипломатических отношений. Двустороннее сотрудничество налажено в разных сферах, включая научно-технологическую», — зачитал ведущий слова Чернышенко.
В январе 2025 года в присутствии председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра правительства Вьетнама Фам Минь Тиня заключено Межправительственное соглашение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Минобороны Вьетнама о передаче НИС «Профессор Гагаринский» Тропическому центру. Судно станет эффективным инструментом российских и вьетнамских ученых для проведения совместных комплексных морских исследований в акватории Вьетнама.
О Российско-вьетнамском тропическом НИЦ.
Российско-вьетнамский тропический научно-исследовательский и технологический центр занимается исследованиями в области тропического материаловедения, экологии и медицины. В планах Тропического центра на ближайший год — расширить комплексные морские экологические исследования в территориальных водах Вьетнама и разработать соответствующую научную программу.
Среди последних реализованных исследований ученых Тропического центра — изучение возможностей сохранения, восстановления и устойчивого использования тропических лесных экосистем на основе их структурно-функциональной организации. Кроме того, ученые запустили эксперимент, направленный на спасение фауны в колониях кораллов. Еще одно совместное исследование российских и вьетнамских ученых поможет защитить коралловые рифы от исчезновения.