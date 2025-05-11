Школьники Астаны трогательно поздравили мам с Днём матери

Дети читали стихи, пели, танцевали, делились воспоминаниями и словами благодарности — каждая работа стала искренним признанием в любви. Многие оформляли видео как мини-фильмы, монтировали ролики из семейных кадров и детских фотографий, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
Публикации к видео сопровождаются хэштэгами #AlgysAnama, #SpasiboMame, #AnagaQurmet, #ДеньМатери.
«Мне захотелось сказать маме спасибо не только лично, но и так, чтобы об этом узнали все», — рассказал семиклассник Алихан.
Педагоги и родители поддержали инициативу, отметив, что такие акции помогают детям ценить заботу, проявлять чувства и сохранять душевную связь с семьей.
В Казахстане День матери традиционно отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник выпал на 11 мая.