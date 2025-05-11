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Школьники Астаны трогательно поздравили мам с Днём матери

Ко Дню матери столичные школьники запустили тёплый онлайн-челлендж — они записали видеопоздравления для своих мам и выложили их в соцсети.

Источник: Пресс-служба акимата Астаны

Дети читали стихи, пели, танцевали, делились воспоминаниями и словами благодарности — каждая работа стала искренним признанием в любви. Многие оформляли видео как мини-фильмы, монтировали ролики из семейных кадров и детских фотографий, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Публикации к видео сопровождаются хэштэгами #AlgysAnama, #SpasiboMame, #AnagaQurmet, #ДеньМатери.

«Мне захотелось сказать маме спасибо не только лично, но и так, чтобы об этом узнали все», — рассказал семиклассник Алихан.

Педагоги и родители поддержали инициативу, отметив, что такие акции помогают детям ценить заботу, проявлять чувства и сохранять душевную связь с семьей.

В Казахстане День матери традиционно отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник выпал на 11 мая.