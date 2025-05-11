«Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет 18 мая

50-километровая дистанция «Классика» возьмет начало как у «Шарташской кругосветки», после чего через Жулановский пруд приведет участников в технопарк «Университетский» и проследует к Сарапульскопу кордону, а далее соединится с маршрутом «В Новокольцовский».