«Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет 18 мая

В Екатеринбурге 42-я «Майская прогулка» пройдет 18 мая. На мероприятие зарегистрированы более 20 групп участников. Об этом сообщили в правительстве Свердловской области.
— Ежегодно количество участников мероприятия растет пропорционально количеству занимающихся спортом в регионе, — отметил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Жителям и гостям города предложат один из четырех маршрутов на выбор.
«Городская дистанция» протяженностью 14 километров проведет горожан по тротуарам улиц через парк Блюхера, Харитоновский парк, набережную Исети, парк имени Павлика Морозова. Финальной точкой маршрута станет Метеогорка.
Дистанция «Шарташская кругосветка» протяженностью 17 километров пройдет по лесным тропам южного и восточного берега озера Шарташ.
Маршрут «В Новокольцовский» длиной 33 километра охватит Синие Камни, Компрессорный, новый кампус УрФУ в Новокольцовском, Птицефабрику и Метеогорку.
50-километровая дистанция «Классика» возьмет начало как у «Шарташской кругосветки», после чего через Жулановский пруд приведет участников в технопарк «Университетский» и проследует к Сарапульскопу кордону, а далее соединится с маршрутом «В Новокольцовский».
Старт, а потом и финиш участники примут на стадионе Уральского федерального университета.
Маршруты стартуют в промежутке с 7:00 до 13:00, а завершится прогулка до 21:00.