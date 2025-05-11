Жители части домов Свердловского района в Иркутске остались без света

Без света остались несколько жителей домов в Свердловском районе Иркутска в воскресенье 11 мая. Частичное отключение электроэнергии произошло в 15:40 по местному времени. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.
— Под отключение попала часть домов на улицах Академическая, Багратиона, Белобородова, Гончарова, Индустриальная, Калинина, Костычева, Левитана, Лермонтова, Лобачевского, Обручева, Помяловского, Сурикова, а также в микрорайонах Юбилейный, Радужный и в СНТ Энергетик, — говорится в сообщении.
Специалисты уже определяют и устраняют причины отключения. Ориентировочно свет в домах восстановят к 20:00 по местному времени.