Не все красноярцы довольны длинными майскими выходными

По результатам опроса, проведенного среди жителей Красноярска, 65% респондентов положительно относятся к длинным выходным.
Интересно, что женщины чаще мужчин радуются майским праздникам — 71% против 59% соответственно.
Среди возрастных групп наблюдается разница в восприятии: молодежь до 35 лет с удовольствием отмечает праздники (73%), в то время как среди горожан старше 45 лет лишь 64% положительно относятся к длинным выходным.
Однако, как показывает исследование сервиса SuperJob, 11% красноярцев выступают против дополнительных выходных, утверждая: «Работать нужно, а не отдыхать».