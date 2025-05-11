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Не все красноярцы довольны длинными майскими выходными

В этом году майские праздники продлились целых 8 дней: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

По результатам опроса, проведенного среди жителей Красноярска, 65% респондентов положительно относятся к длинным выходным.

Интересно, что женщины чаще мужчин радуются майским праздникам — 71% против 59% соответственно.

Среди возрастных групп наблюдается разница в восприятии: молодежь до 35 лет с удовольствием отмечает праздники (73%), в то время как среди горожан старше 45 лет лишь 64% положительно относятся к длинным выходным.

Однако, как показывает исследование сервиса SuperJob, 11% красноярцев выступают против дополнительных выходных, утверждая: «Работать нужно, а не отдыхать».