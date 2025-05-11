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Мусоросортировочный комплекс в Кунгурском округе готов к лицензированию

В деревне Мыльники Кунгурского округа построен мусоросортировочный комплекс мощностью 40 тысяч тонн отходов в год.

По данным минЖКХ Пермского края, его услугами будут пользоваться 7 территорий региона.

Пуско-наладочные работы на объекте уже завершены, на очереди — получение лицензии на обработку ТКО. Ожидается, что комплекс будет запущен нынешним летом.