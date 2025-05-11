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В Красноярском крае инспекторы ДПС помогли водителю вытащить машину из кювета

Инспекторы ДПС помогли водителю вытащить машину из кювета на автодороге Шарыпово-Назарово.

Об этом сообщили в ГАИ.

Все произошло 21 апреля, автомобиль «Хавал» занесло и выбросило в кювет на 23 километре трассы. Самостоятельно вернуться на дорогу водитель иномарки не смог. На помощь ему выдвинулись инспекторы ДПС.

Полицейские оценили обстановку и вызвали эвакуатор. Пока водитель и его пассажир ждали спецтехнику, они смогли погреться в патрульном автомобиле, так как на улице было холодно.

Спустя несколько дней в Управление Госавтоинспекции от пассажира данного автомобиля поступила благодарность за оказанную инспекторами ДПС помощь и поддержку. Благодарностью полицейских также отметил начальник Межмуниципального отдела МО МВД России «Шарыповский».