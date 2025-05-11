В Красноярском крае инспекторы ДПС помогли водителю вытащить машину из кювета

Об этом сообщили в ГАИ.
Все произошло 21 апреля, автомобиль «Хавал» занесло и выбросило в кювет на 23 километре трассы. Самостоятельно вернуться на дорогу водитель иномарки не смог. На помощь ему выдвинулись инспекторы ДПС.
Полицейские оценили обстановку и вызвали эвакуатор. Пока водитель и его пассажир ждали спецтехнику, они смогли погреться в патрульном автомобиле, так как на улице было холодно.
Спустя несколько дней в Управление Госавтоинспекции от пассажира данного автомобиля поступила благодарность за оказанную инспекторами ДПС помощь и поддержку. Благодарностью полицейских также отметил начальник Межмуниципального отдела МО МВД России «Шарыповский».