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Спасатели Самарской области отреагировали на 17 пожаров и пять ДТП за сутки

В течение суток с 9 по 10 мая 2025 года подразделения МЧС Самарской области выезжали на ликвидацию 17 пожаров.

В течение суток с 9 по 10 мая 2025 года подразделения МЧС Самарской области выезжали на ликвидацию 17 пожаров. Также поступили сообщения о пяти ДТП.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили: большинство пожаров зафиксировано в жилой застройке восемь случаев.

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что водитель сбил пенсионерку в Советском районе Самары.

Также стало известно о том, что три автомобиля столкнулись в Самаре ночью 10 мая.

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