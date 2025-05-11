С начала года экспорт мяса и молока из Ростовской области вырос в 1,7 раза

С начала 2025 года Россельхознадзор зафиксировал значительный рост экспорта мясной и молочной продукции из Ростовской области. Объем поставок за рубеж увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в ведомстве.
С января была проконтролирована 161 партия мяса и молока, предназначенных на экспорт. Общий объем поставок составил более 3 тыс. тонн, из которых 2,9 тыс. тонн пришлось на мясо и мясопродукты, а 104,4 тонн — на молоко и молочную продукцию.
Продукция поставлялась в страны Азии, Ближний Восток, Африку и Европу: Азербайджан, Анголу, ОАЭ, Грузию, Иран, Китай, Саудовскую Аравию, Иорданию, Бенин, Либерию, Кувейт, Конго, Абхазию, Гонконг, Таджикистан, Узбекистан, Сербию, Гану и Габон.
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