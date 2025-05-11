С начала года экспорт мяса и молока из Ростовской области вырос в 1,7 раза

С января была проконтролирована 161 партия мяса и молока, предназначенных на экспорт. Общий объем поставок составил более 3 тыс. тонн, из которых 2,9 тыс. тонн пришлось на мясо и мясопродукты, а 104,4 тонн — на молоко и молочную продукцию.