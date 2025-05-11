Глава СФР рассказал о льготах для матерей: доплаты, пенсии и льготы

В своем интервью «Российской газете» он рассказал, что пенсионные коэффициенты для многодетных мам достигнут уровня высокооплачиваемых специалистов. За уход за пятым и последующими детьми начислят 5,4 балла — эквивалент зарплаты в 125 тысяч рублей ежемесячно. Это значит, что мамы с пятью детьми получат прибавку более тысячи рублей, а с семью — уже три тысячи в месяц.
Матери-героини (те, кто воспитал 10 и более детей) будут приравнены к Героям Труда. Их ждет ежемесячная выплата в 72 тысячи рублей и доплата к пенсии в 36 тысяч. Общий доход таких мам превысит 100 тысяч рублей ежемесячно — беспрецедентная поддержка для тех, кто выбрал путь многодетного материнства.
Досрочный выход на пенсию остается привилегией многодетных мам:
трое детей — пенсия в 57 лет; четверо детей — в 56 лет; пятеро и более — в 50 лет.
Новая мера поддержки — семейная налоговая выплата — охватит более 7,3 миллиона родителей с двумя и более детьми. Соцфонд, ставший мегарегулятором всех социальных выплат (более 110 мер поддержки), гарантирует «одно окно» для получения помощи.
Государственная забота о материнстве выходит на качественно новый уровень. Это не просто поддержка — это признание особого вклада многодетных семей в будущее страны. Государство создает систему, где каждая мама, выбравшая путь многодетного материнства, может рассчитывать на достойную социальную защиту.