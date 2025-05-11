Глава СФР рассказал о льготах для матерей: доплаты, пенсии и льготы

В своем интервью «Российской газете» он рассказал, что пенсионные коэффициенты для многодетных мам достигнут уровня высокооплачиваемых специалистов. За уход за пятым и последующими детьми начислят 5,4 балла — эквивалент зарплаты в 125 тысяч рублей ежемесячно. Это значит, что мамы с пятью детьми получат прибавку более тысячи рублей, а с семью — уже три тысячи в месяц.