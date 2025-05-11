Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в Беларуси

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Штормовое предупреждение объявили синоптики на понедельник из-за заморозков.
По данным Белгидромета, 12 мая ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северо-западный, северный от слабого до умеренного, днем местами порывистый.
Ночью на большей части территории Беларуси возможны заморозки до 0..-4°С. Днем максимальная температура воздуха днем +9..+15°С.
По прогнозам, в последующие дни погода в республике существенно не изменится.
Так, во вторник, 13 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый.
Минимальная температура ночью будет колебаться в пределах +1..+5°С, местами ожидаются заморозки до 0..-3°С. Днем максимальная температура составит +11..+17°С, а по северо-востоку страны +9..+10°С.
В среду, 14 мая днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами — слабый туман. Ветер местами порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами ожидаются заморозки 0..-3°С. Днем столбики термометров максимально покажут +11..+18°С.