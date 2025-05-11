Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в Беларуси

По данным Белгидромета, 12 мая ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северо-западный, северный от слабого до умеренного, днем местами порывистый.