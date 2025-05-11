Белгидромет: ночью 12 мая в Беларуси будет мороз до 4 градусов

В Белгидромете предупредили о серьезных заморозках, объявлено штормовое предупреждение, а также оранжевый уровень опасности. Причина — серьезное похолодание, до минус 4 градусов. Сообщается, что такая температура воздуха ожидается ночью 12 мая, как акцентируют синоптики, мороз установится на большей части территории республики. Днем в Беларуси будет дождливо, в утренние часы не исключен слабый туман. Днем резко потеплеет, столбики термометров покажут от 9 до 15 градусов со знаком плюс.