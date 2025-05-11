Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгидромет: ночью 12 мая в Беларуси будет мороз до 4 градусов

Белгидромет сказал о штормовом предупреждении из-за заморозков до минус 4 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Белгидромете предупредили о серьезных заморозках, объявлено штормовое предупреждение, а также оранжевый уровень опасности. Причина — серьезное похолодание, до минус 4 градусов. Сообщается, что такая температура воздуха ожидается ночью 12 мая, как акцентируют синоптики, мороз установится на большей части территории республики. Днем в Беларуси будет дождливо, в утренние часы не исключен слабый туман. Днем резко потеплеет, столбики термометров покажут от 9 до 15 градусов со знаком плюс.

Ранее мы писали о том, что в Лельчицком лесхозе с поличным поймали поджигателя леса (здесь про это).