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Без электроэнергии остались некоторые дома в Ленинском районе Иркутска

Бригада выехала для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийное отключение электричества произошло в Ленинском районе Иркутска сегодня, 11 мая. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остается часть домов на улицах 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 7-й Советский, Воровского, Главная Кировская, Днепровская, Иртышская, Камская, Кировская 2-я, Кировская 3-я, Кировская 4-я, Кировская 5-я, Кировская 6-я, Кировская 7-я, Нефтебаза, Полярная, Трактовая, а также в СНТ им. Кирова, пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 22.00.

Добавим, что также сегодня ранее произошли отключения электроэнергии по некоторым улицам в Свердловском и Октябрьском районах.