Без электроэнергии остались некоторые дома в Ленинском районе Иркутска

Аварийное отключение электричества произошло в Ленинском районе Иркутска сегодня, 11 мая. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остается часть домов на улицах 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 7-й Советский, Воровского, Главная Кировская, Днепровская, Иртышская, Камская, Кировская 2-я, Кировская 3-я, Кировская 4-я, Кировская 5-я, Кировская 6-я, Кировская 7-я, Нефтебаза, Полярная, Трактовая, а также в СНТ им. Кирова, пишет ИА IrkutskMedia.