Актуальная информация по паводкам и лесным пожарам в Башкирии на 11 мая

Председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов рассказал об актуальной оперативной обстановке в республике. На данный момент на контроле остается одна ситуация в Уфе, связанная с переливом дороги в садовом товариществе.
За последние сутки в Уфе на реке Белой уровень воды упал на 28 сантиметров и составляет сейчас 232 см (критическая отметка выхода на пойму — 600 см), на реке Уфе в микрорайоне Шакша снижение составило 45 см при текущем уровне 352 см (критический уровень — 830 см).
Нугушское водохранилище полностью наполнено, Юмагузинское и Павловское водохранилища работают в штатном транзитном режиме. За минувшие 24 часа случаев лесных пожаров и возгораний сухой растительности на территории республики не зарегистрировано.
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