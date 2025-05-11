Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Самарской области победила в первенстве ПФО по волейболу среди юношей

С 5 по 7 мая 2025 года в Новокуйбышевске проходило первенство ПФО по волейболу среди юношей до 19 лет.

С 5 по 7 мая 2025 года в Новокуйбышевске проходило первенство ПФО по волейболу среди юношей до 19 лет. Команда Самарской области одержала победы во всех матчах и стала чемпионом соревнования.

Индивидуальные призы достались спортсменам Самарской области: Тимофею Сабанову лучшему блокирующему; Илье Капшку лучшему принимающему; Александру Шишулину лучшему нападающему.

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что режим чёрного неба введут в Самарской области с вечера 11 мая.

Также мы писали о том, что cпасатели Самарской области отреагировали на 17 пожаров и пять ДТП за сутки.

Не упустите свежих новостей Самары и областей следите за ними в нашем телеграм-канале!