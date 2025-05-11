Сборная Самарской области победила в первенстве ПФО по волейболу среди юношей

С 5 по 7 мая 2025 года в Новокуйбышевске проходило первенство ПФО по волейболу среди юношей до 19 лет. Команда Самарской области одержала победы во всех матчах и стала чемпионом соревнования.
Индивидуальные призы достались спортсменам Самарской области: Тимофею Сабанову лучшему блокирующему; Илье Капшку лучшему принимающему; Александру Шишулину лучшему нападающему.
Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что режим чёрного неба введут в Самарской области с вечера 11 мая.
Также мы писали о том, что cпасатели Самарской области отреагировали на 17 пожаров и пять ДТП за сутки.
Не упустите свежих новостей Самары и областей следите за ними в нашем телеграм-канале!