Под Воронежем появится новый мемориал, посвященный русским воинам

В сквере будущего квартала «Русское гнездо», который собираются построить в городе-спутнике Солнечный под Воронежем, планируется сделать мемориал, посвященный русским воинам-освободителям — со времен Руси и до наших дней. Арт-объект будет называться «Русское воинство. Бронзовый солдат». Мемориал будет включать скульптуры Архангела Михаила (небесного защитника Русского воинства) и воинов разных эпох.
В частности, Дружинник будет олицетворять победы в Невской битве и Ледовом побоище. Рядом будет написаны известные фразы: «Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет», «Не в силе Бог, а в Правде».
Скульптура Стрельца, по плану, олицетворяет участников освобождения Москвы под руководством Минина и Пожарского от польских оккупантов. Гусар напомнит воронежцам о штурме крепости Измаил и Бородинском сражении. А Бронзовый солдат — о защитниках Великой Отечественной войны.
В композицию мемориала будут включены изображения боевых наград — в частности, ордена Андрея Первозванного, Александра Невского, Святого Георгия, Отечественной войны и другие.