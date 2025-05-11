В Ростовской области мужчина пытался похитить девушку

В городе Волгодонске произошел тревожный инцидент: неизвестный мужчина напал на молодую девушку и попытался увести ее силой. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Ростовской области.
По данным полиции, в дежурную часть полиции поступило сообщение о конфликте на улице Гагарина. На место оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов.
Выяснилось, что мужчина напал на 19-летнюю девушку, схватил ее и попытался увести в неизвестном направлении. К счастью, вмешались очевидцы, помешавшие ему осуществить замысел. После этого мужчина скрылся с места происшествия.
Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает личность подозреваемого и все обстоятельства случившегося. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.
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