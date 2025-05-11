Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области мужчина пытался похитить девушку

В Волгодонске полицейские ищут мужчину, пытавшегося похитить девушку.

Источник: Комсомольская правда

В городе Волгодонске произошел тревожный инцидент: неизвестный мужчина напал на молодую девушку и попытался увести ее силой. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Ростовской области.

По данным полиции, в дежурную часть полиции поступило сообщение о конфликте на улице Гагарина. На место оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов.

Выяснилось, что мужчина напал на 19-летнюю девушку, схватил ее и попытался увести в неизвестном направлении. К счастью, вмешались очевидцы, помешавшие ему осуществить замысел. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает личность подозреваемого и все обстоятельства случившегося. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Подпишись на нас в Telegram.