Морж Миша станцевал под «Смуглянку» и попал на видео

«Ластоногий артист» станцевал под известную советскую песню «Смуглянка».
Телеграм-канал Amur Mash опубликовал видео с выступлением Миши. На записи морж задорно повторяет движения за тренером под восторженные аплодисменты зрителей.
«Морж Миша станцевал “Смуглянку” во Владивостоке. Восхитил всех зрителей (и нас). Этот парень из приморского океанариума известен на всю Россию. Специально к 80-летию Победы он разучил особый танец», — говорится в публикации.
Ранее «Новая Кубань» писала, что фотоловушки засняли медведя рядом с домами в Туапсинском районе Краснодарского края. Животное оказалось довольно близко к окраинам деревень.