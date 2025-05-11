В Новосибирске стартовали продажи первых импортных арбузов

На Центральном рынке Новосибирска началась продажа первых импортных арбузов из Ирана, цена которых составляет 150 рублей за килограмм. Один арбуз может весить до 8 килограммов.
В сети магазинов «Ярче» арбузы продаются по цене 179,9 рубля за килограмм. Эти плоды отличаются от иранских по форме и цвету, однако информация о стране происхождения на ценниках отсутствует.
Согласно данным приложения «Купер», арбузы также можно найти в других магазинах города. В «Ленте» арбуз весом около 7 килограммов стоит 1252,93 рубля, в «Окей» плод весом 10 килограммов предлагается за 944,9 рубля, а в «Быстрономе» за 3 килограмма просят 509,94 рубля.