В Новосибирске стартовали продажи первых импортных арбузов

Согласно данным приложения «Купер», арбузы также можно найти в других магазинах города. В «Ленте» арбуз весом около 7 килограммов стоит 1252,93 рубля, в «Окей» плод весом 10 килограммов предлагается за 944,9 рубля, а в «Быстрономе» за 3 килограмма просят 509,94 рубля.