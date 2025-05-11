В Омске вернут реверсивное движение на мосту у Телецентра

В Омске на мосту у Телецентра с понедельника снова заработает реверсивное движение — одну дополнительную полосу откроют для автотранспорта. Это должно помочь справиться с пробками, которые обострились после начала капремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ.
Ранее реверс временно убрали из-за подключения нового трубопровода к тепломагистрали. Сейчас на месте активно идут работы: закапывают коммуникации, укатывают основание и готовят участок под асфальтирование.
Полный ремонт моста планируют завершить к 1 ноября 2026 года. Его стоимость оценивается в 3 миллиарда рублей — деньги выделены из федерального, регионального и городского бюджетов. Подрядчиком выступает компания «Стройтраст».
Напомним, движение по мосту частично перекрыли в ноябре 2024 года. Чтобы снизить транспортную нагрузку, власти ввели реверсивное движение, но с началом нового этапа работ его приостанавливали.