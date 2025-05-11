Охотник из Туркестанской области рассказал о своих 13 тазы

— Уже с октября тазы начинают скулить и смотреть в сторону гор. Ловим волков, зайцев, лис. Особенно шакалов — их стало очень много в наших краях. Кроме тазы у меня есть два волкодава. Они идут рядом с ними. Особенно полезны при охоте на кабанов. Я начинаю болеть, если не выхожу в горы. Есть лошадь, но чаще хожу пешком. На лошади езжу только когда много снега, — рассказывает охотник.