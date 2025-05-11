Уфимцам напомнили о первых признаках клещевого энцефалита.

Иногда в месте укуса появляется небольшое покраснение, которое затем разрастается, достигая десятка сантиметров в диаметре, и становится похожим на свежий синяк. Это говорит о том, что произошло заражение клещевым боррелиозом. Одновременно с этим человек ощущает похожее на грипп общее недомогание, возможно появление пареза лицевого нерва, радикулита или воспаления крупных суставов.