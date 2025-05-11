Уфимцам напомнили о первых признаках клещевого энцефалита.

Активность клещей начинается, когда почва прогревается до 5−7 градусов. Наибольшее количество укусов происходит в теплые солнечные дни мая-июня. Второй пик активности приходится на конец августа-начало сентября. Самые частые и опасные инфекции в условиях республики — клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).
В пресс-службе мэрии города напомнили о первых признаках клещевого энцефалита. Это озноб, быстрое повышение температуры тела до 38−39°; сильная головная боль; боли во всем теле, разбитость, слабость, тошнота; покраснение лица и глаз; с 3−5-го дня заболевания возможно появление признаков поражения нервной системы: судороги, бред, нарушение движений, слабость в конечностях.
Иногда в месте укуса появляется небольшое покраснение, которое затем разрастается, достигая десятка сантиметров в диаметре, и становится похожим на свежий синяк. Это говорит о том, что произошло заражение клещевым боррелиозом. Одновременно с этим человек ощущает похожее на грипп общее недомогание, возможно появление пареза лицевого нерва, радикулита или воспаления крупных суставов.
При появлении указанных признаков необходимо немедленно обратиться к врачу.