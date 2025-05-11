В двух районах Омска открывают донорские центры

В Омске открываются дополнительные филиалы Центра крови. Они откроются в Амурском поселке и на Левом берегу.
Амурский филиал начнет работу с 12 мая, учреждение будет функционировать по адресу улица Завертяева, 9 корпус 1 на базе отделения крови Клинического онкологического диспансера. С 14 мая начнет принимать доноров Левобережный филиал по адресу ул. Перелета, д. 9. Доноров здесь будут ждать с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:00.
Планируется, что каждый филиал сможет ежедневно принимать по 25 доноров, их будут обслуживать 17 медиков. В региональном минздраве рассчитывают, что открытие новых центров позволит донорам экономить время, а службе крови — сохранить число кадровых доноров.
Сейчас в Омской области действуют три филиала Центра крови в Омске и два — в районах области.
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