В двух районах Омска открывают донорские центры

Амурский филиал начнет работу с 12 мая, учреждение будет функционировать по адресу улица Завертяева, 9 корпус 1 на базе отделения крови Клинического онкологического диспансера. С 14 мая начнет принимать доноров Левобережный филиал по адресу ул. Перелета, д. 9. Доноров здесь будут ждать с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:00.