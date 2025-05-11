Правила выявления пьяных водителей обновят в Нижегородской области с 1 сентября

Минздрав России опубликовал проект новых правил медицинского освидетельствования на трезвость водителей. Об этом сообщил главных редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Теперь для прохождение медицинского осмотра для контроля состояния водителя потребуется его письменное согласие — без него врач не сможет приступить к процедуре. Отказ от подписи грозит автолюбителям лишением водительских прав.
Кроме того, интервал между двумя продувами в алкотестер увеличен до 25 минут. На сдачу анализа мочи для проверки наличия алкоголя водителю будет отводиться один час. В случае опоздания придется сдать кровь.
Также, согласно проекту, у пострадавших в аварии и лиц с признаками отравления будут забирать биоматериал для анализа. Это новый пункт, раньше его не было.